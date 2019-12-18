В США признали беспомощность перед «Северным потоком-2»

В США признали беспомощность перед российским газопроводом «Северный поток-2». Власти рассказали, что уже никак не смогут помешать реализации этого проекта, передает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации.

По данным агентства, Вашингтон не имеет рычагов давления на Россию по поводу строительства газопровода. Однако американское правительство намерено помешать воплотить другие российские проекты. Также источники сообщили агентству о законопроекте Сената Конгресса США, который обязывает ввести санкции в отношении не только «Северного потока-2», но и «Турецкого потока».

Агенство сообщает, что американская сторона собирается уделить больше внимания вопросу санкций после прибытия в Москву посла США в России Джона Салливана.

Ранее, 17 декабря, сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Всего на военные расходы выделили 738 миллиардов долларов.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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