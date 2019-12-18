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В Госдуме оценили готовящиеся санкции США против «Северного потока-2»

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий

В Госдуме оценили готовящиеся США санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий опубликовал соответствующий пост в Twitter.

По его мнению, Соединенные Штаты используют санкции против строительства газопровода «в качестве инструмента недобросовестной конкуренции». Слуцкий отметил, что меры американского правительства направлены на «наглый таран американского сжиженного газа» в Европу и такие действия «в ущерб» самим европейцам. Также, по его мнению, Евросоюзу пора «прозреть» на этот счет.

Ранее, 17 декабря, сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Всего на военные расходы выделили 738 миллиардов долларов.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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