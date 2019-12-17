В Германии признали проблемы «Северного потока-2» из-за санкций США

Правительство Германии признало, что из-за санкций США строительство газопровода «Северный поток-2» столкнется с новыми проблемами. Об этом говорится в докладе федерального министерства экономики и технологий, предназначенном для служебного пользования, пишет Bild со ссылкой на свои источники.

В документе указано, что из-за ограничительных мер у оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, могут возникнуть проблемы с работой в водах Дании.

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16 декабря стало известно, что Nord Stream 2 AG попросил у ведомства судоходства и гидрографии Германии разрешение на прокладку труб в зимние и весенние месяцы 2020 года. Оно потребовалось в связи с тем, что в нынешнем документе такие работы запрещены из-за угрозы зимующим в Балтийском море птицам.

Оператор обосновал просьбу слишком поздним разрешением со стороны Дании, а также угрозой американских санкций, которые могут затормозить работы. В ведомстве пообещали оперативно рассмотреть просьбу.

В оборонный бюджет США на 2020 год Конгресс заложил санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Эти меры могут коснуться судов-трубоукладчиков, без которых работы не завершить.

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