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00:26, 22 июля 2026 (обновлено: 00:33, 22 июля 2026)Россия

Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен в розыск в России
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны Украины / Telegram

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Драпатый Михаил Васильевич... Основание для розыска: Разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК)», — указано в ведомственной базе.

Ранее же украинский президент Владимир Зеленский снял с поста главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого.

Кроме того, с должности был снят начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

А бывшему главе Министерства обороны (МО) Украины Михаилу Федорову Зеленский предложил новую должность.

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