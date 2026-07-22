Новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый объявлен в розыск в России

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на базу Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Драпатый Михаил Васильевич... Основание для розыска: Разыскивается по статье Уголовного кодекса (УК)», — указано в ведомственной базе.

Ранее же украинский президент Владимир Зеленский снял с поста главкома ВСУ Александра Сырского и назначил на его место Михаила Драпатого.

Кроме того, с должности был снят начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

А бывшему главе Министерства обороны (МО) Украины Михаилу Федорову Зеленский предложил новую должность.