Семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в застрявшем лифте

На северо-востоке Москвы семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в лифте

Вечером 21 июля семья с полугодовалым ребенком застряла в лифте одного из домов на северо-востоке Москвы. Как пишет Telegram-канал «112», люди оказались заперты в кабине почти на 40 минут и едва не задохнулись из-за неработающей вентиляции.

Стекла в лифте быстро запотели, стало невыносимо душно, а температура поднялась практически до 40 градусов.

Чтобы избежать перегрева, пара раздела малыша и сняла с себя часть одежды. У мужчины же началась паническая атака, он раздвигал створки лифта руками, чтобы была небольшая щель, через которую поступал бы воздух из шахты в кабину.

В итоге семью освободили из ловушки, малыш и его родители не пострадали.

Жители дома отметили, что лифты начали ломаться практически сразу после установки в 2021 году, но за пять лет неисправности так и не были устранены.

Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с лифтами, число смонтированных лифтов упало на значительный процент.