Семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в застрявшем лифте

Вечером 21 июля семья с полугодовалым ребенком застряла в лифте одного из домов на северо-востоке Москвы. Как пишет Telegram-канал «112», люди оказались заперты в кабине почти на 40 минут и едва не задохнулись из-за неработающей вентиляции.
Стекла в лифте быстро запотели, стало невыносимо душно, а температура поднялась практически до 40 градусов.
Чтобы избежать перегрева, пара раздела малыша и сняла с себя часть одежды. У мужчины же началась паническая атака, он раздвигал створки лифта руками, чтобы была небольшая щель, через которую поступал бы воздух из шахты в кабину.
В итоге семью освободили из ловушки, малыш и его родители не пострадали.
Жители дома отметили, что лифты начали ломаться практически сразу после установки в 2021 году, но за пять лет неисправности так и не были устранены.
Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с лифтами, число смонтированных лифтов упало на значительный процент.