Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. В него включили санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», передает Reuters.

После одобрения проект оборонного бюджета должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

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Санкции в отношении российских газопроводов предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Россией «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран».

Также документ предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов. Это на 50 миллионов больше, чем в бюджете на 2019 год.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января 2020 года.

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