Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Коболева, шансы на подписание контракта на транзит газа в ближайшее время увеличатся в том случае, если президент США Дональд Трамп одобрит санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Он отметил, что это станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством Украины темпов роста.

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Действующий контракт между Россией и Украиной на транзит газа истекает в декабре. Киев хочет получить долгосрочный договор с гарантированными объемами поставок, что позволит ему привлечь зарубежные инвестиции для модернизации газотранспортной системы. Москва настаивает на однолетнем соглашении, а также не намерена платить штраф «Нафтогазу» почти в три миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

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