Украина осталась довольна Россией в газовом вопросе

По итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами. Об этом рассказал исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, его слова приводит ТАСС.

Он признает, что еще не все стоящие на повестке вопросы решены, однако ход переговоров удовлетворяет украинскую сторону. «Относительно успешно, мы продолжаем работу. Это уже успех», — отметил украинский топ-менеджер.

В общей сложности представители стран общались более трех часов. Россию на переговорах представляет глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер, Украину — глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко.

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Подробности переговоров стороны не раскрывают. Российская сторона ранее настаивала на так называемом нулевом варианте, который подразумевает взаимный отказ от претензий, что должно будет освободить Газпром о необходимости платить по итогам решений Стокгольмоского арбитража, а также внутренних украинских судов. Совокупная задолженность российской компании по этим решениям превышает 10 миллиардов долларов.

Российская сторона же в ответ на претензии вспоминает про дефолт по украиснким евробондам, которые были выданы правительству Украины еще в период президентсва Виктора Януковича. Речь идет о бумагах на три миллиарда долларов, с учетом штрафов и пеней эта сумма выросла уже до 4,5 миллиардов долларов. Разбирательство по этому вопросу в настоящий момент ведет Английский суд.

Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины истекает 1 января 2020 года. Стороны уже неоднократно пытались договориться и даже прибегали к помощи президентов, однако успехом эти дискуссии пока не увенчались.

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