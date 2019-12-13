Россия пообещала не оставить Европу без газа

Россия сделает все, чтобы Европа не осталась без газа. Такое обещание дал замглавы российского МИД Александр Панкин, передает РИА Новости.

В ходе заседания совета министров иностранных дел стран-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в Афинах Панкин отметил, что для решения газового вопроса между Москвой и Киевом осталось немного времени.

Представитель дипломатического ведомства назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и выразил надежду, что украинская сторона также будет относиться к этому вопрос не эгоистически. По словам Панкина, в настоящий момент в газовом вопросе есть как позитивные сигналы, так и сдерживающие.

Материалы по теме Газовый тупик Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов

Ранее, 11 декабря, министр экономики Словакии Петер Жига заявил, что остановка поставок российского газа через Украину в Европу выглядит вполне возможным вариантом, и страна готовится к такому развитию событий. По мнению Жиги, ситуация ближе к кризису, чем к спешному разрешению, поэтому Словакии придется какое-то время жить без российского газа. О подготовке к прекращению транзита через Украину заявляла также Молдавия.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о подписании нового. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. Прийти к какому-либо соглашению пока не удалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!