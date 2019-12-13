Зеленский порассуждал о будущем транзите газа

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Киев и Москва договорятся о транзите газа в Европу. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Думаю, мы сойдемся на нормальном сроке контракта, — порассуждал он. — Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите». При этом Зеленский отметил, что новое соглашение будет основываться исключительно на экономических, а не политических интересах.

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Ранее Зеленский ответил на высказывание российского коллеги Владимира Путина, процитировавшего стишок Сергея Михалкова «А у нас в квартире газ. А у вас?». «А у нас газопровод», — заявил он.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.

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