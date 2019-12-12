Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны. Такое предположение высказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, его слова приводит ТАСС.

Говоря о других угрозах, Смолий также упомянул эскалацию конфликта в Донбассе, новые торговые ограничения со стороны России и усиление торговых войн и «повышение турбулентности на мировых финансовых рынках».

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Нынешний газовый контракт между Москвой и Киевом истекает в конце 2019 года. Украинская сторона рассчитывает на долгосрочный контракт, а российская — выступает за продление соглашения только на год.

В начале декабря в рамках «нормандского саммита» стороны договорились продолжать переговоры о поставках. В середине 2020-го Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пройдет в обход Украины. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается прекращать транзит газа через Украину.

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