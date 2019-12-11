Словакия приготовилась жить без газа из России

Остановка поставок российского газа через Украину в Европу выглядит вполне возможным вариантом, поэтому Словакия готовится к такому развитию событий. Об этом рассказал министр экономики республики Петер Жига, сообщает РИА Новости.

Во время выступления перед членами правительства Жига подчеркнул, что, по его мнению, сейчас ситуация ближе к кризису, чем к успешному разрешению. Поэтому, скорее всего, стране придется какое-то время жить без российского газа.

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«Мы должны будем принять все те меры, которые мы все последние 10 лет готовили. Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии», — объяснил он.

Ранее готовиться к прекращению транзита газа через Украину начала Молдавия. Она рассматривает несколько вариантов поставок в случае, если привычный маршрут остановится.

Действующий контракт России и Украины истекает в декабре. Стороны продолжают переговоры о подписании нового, но прийти к какому-либо соглашению пока не удалось. После общения глав государств в Париже во время саммита в «нормандском формате» стороны отметили прогресс, но без какой-либо конкретики. Киев хочет подписать долгосрочный контракт с гарантированными объемами поставок и получить утвержденный решением Стокгольмского арбитража штраф. Москва настаивает на обнулении всех финансовых претензий и однолетнем соглашении.

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