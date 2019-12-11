Молдавия задумалась о замене российского газа на украинский

Если с 1 января транзит российского газа через Украину остановится, то Молдавия может начать закупки у «Нафтогаза». Об этом перед встречей в Киеве заявил премьер республики Ион Кику, передает «Европейская правда».

Кику приедет в Киев для участия в заседании глав правительств стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия) и проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с украинским премьером Алексеем Гончаруком.

По его словам, у Кишинева есть и другие варианты замены и снабжения республики газом в случае прекращения транзита, в том числе поставки через Турцию, Болгарию и Румынию.

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«В случае кризисной ситуации государственному поставщику на рынке энергоресурсов компании Energocom будет поручено закупать природный газ у "Нафтогаза" и продавать его "Молдовагаз". Это резервный вариант», — подчеркнул Кику. Он также добавил, что тогда республике придется найти дополнительное финансирование. Для этого ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о кредитной линии на 90 миллионов долларов.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан рассказал, что договор с «Газпромом» о продлении срока будет заключен до конца года. Но это сделают после переговоров с Украиной о реверсных поставках на случай, если Молдавия не сможет получать газ по привычному маршруту.

В настоящее время Россия и Украина продолжают переговоры о транзите газа. Последние обсуждения прошли в понедельник, 9 декабря, в Париже. Стороны оценили их позитивно, но никаких договоренностей достигнуто не было. Киев настаивает на долгосрочном контракте с указанным объемом прокачки газа. Также украинская сторона не намерена отказываться от претензий на три миллиарда долларов, которые, по решению Стокгольмского арбитража, ей должен «Газпром». В Москве требуют обнулить все претензии, а также предпочитают заключить однолетний транзитный контракт. Действующее транзитное соглашение заканчивается в декабре.

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