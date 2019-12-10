Путин вспомнил детский стишок на тему поставок газа на Украину

Президент России Владимир Путин вспомнил детский стишок Сергея Михалкова, комментируя поставки газа на Украину. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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«Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас будет, может быть дешевле на 25 процентов, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе двусторонней встречи с Путиным обсудил вопрос транзита газа. По его словам, вопрос удалось «разблокировать», дальнейшие детали, такие как «возможность, формат, объем, цена», будут решаться на уровне советников.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал неадекватными предложенные Украиной тарифы на прокачку газа. Президент России Владимир Путин также отверг условия Киева как экономически неприемлемые. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил Москве доказать, что предлагаемые тарифы выше, чем на альтернативных маршрутах, чтобы получить скидку. На фоне этих противоречий трехсторонние консультации, назначенные на 5 декабря, не состоялись.

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