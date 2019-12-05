Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались

Анонсированные на 5 декабря переговоры между Россией и Украиной о заключении нового договора на транзит газа в Евросоюз не состоятся. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Новая дата трехсторонних консультаций с участием представителей ЕС не назначена, передает «Громадьске».

Провести переговоры в эту дату предложил министр энергетики Украины Алексей Оржель. Его российский коллега Александр Новак предварительно согласился, но с условием, что к тому моменту «Нафтогаз» и «Газпром» смогут договориться о технических деталях контракта.

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Накануне Оржель предполагал, что Москва и Киев вскоре могут начать обсуждать детали транзитного соглашения, в том числе срок его действия, объем прокачки и тарифы.

В тот же день, 4 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал необоснованными предложенные Украиной тарифы на прокачку газа. Он подчеркнул, что ставка существенно выше действующей. Президент России Владимир Путин также отверг условия Киева как экономически неприемлемые.

В свою очередь исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предложил российской компании доказать, что тарифы выше, чем на альтернативных маршрутах. Для этого «Газпрому» надо обратиться к Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину истекает 31 декабря. После этой даты Киев пообещал отправлять в хранилища весь поступающий из России газ. Новому контракту, помимо стоимости тарифов, мешает требование Украины заключить соглашение сроком на десять лет с гарантированными объемами прокачки и нежелание «Газпрома» платить штраф почти в три миллиарда долларов, возникший после решения Стокгольмского арбитража.

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