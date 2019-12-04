Путин отверг условия Киева по продолжению транзита газа

Условия, которые Киев ставит России для продолжения транзита газа, экономически неприемлемы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

Президент напомнил, что в настоящее время ведутся переговоры о новом контракте. «Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока», — указал он и выразил надежду на то, что сторонам в итоге удастся согласовать свои позиции.

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Ранее в конце ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Киев настаивает на выполнении двух условий при заключении контракта на газ. «Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита», — сказал он и подчеркнул, что это является вопросом безопасности страны и Европы.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пойдет в обход Украины.

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