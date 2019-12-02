Киев испугался проблем при отказе от российского газа

Если Москва и Киев не подпишут контракт на транзит газа в Европу, украинская газотранспортная система (ГТС) может столкнуться с проблемами в феврале и марте. Как рассказал министр энергетики Украины Алексей Оржель, ГТС не справится с пиковыми нагрузками при условии, что эти месяцы будут холодными, сообщает РБК-Украина.

По его словам, в целом страна спокойно пройдет отопительный сезон и без прямых поставок из России, потому что накопила достаточно газа в своих подземных хранилищах.

Материалы по теме На Берлин Российский газ пустили в Германию. Поможет ли это отказаться от украинского транзита?

Но при повышенных нагрузках, отметил Оржель, и на фоне слабой заполненности хранилищ под конец отопительного сезона «могут быть определенные проблемы, чтобы прокачать полностью систему». Тем не менее он уверен, что Москва и Киев успеют договориться и подпишут договор на транзитные поставки.

Также министр рассказал, что стороны сейчас продолжают технические консультации, и процесс достаточно активен. По мнению Оржеля, уже в ближайшее время стороны перейдут к согласованию договора и поставок в счет компенсации долга «Газпрома», возникшего после решения Стокгольмского арбитражного суда.

Ранее в Киеве заявили, что готовы к возврату долга, приблизившегося к трем миллиардам долларов, поставками газа, а не деньгами. Россия категорически отказывается признать задолженность и называет отказ от взаимных претензий одним из главных условий как возобновления прямых поставок, так и подписания транзитного договора.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что готов признать требования России и строительство газопровода «Северный поток-2» экономически обоснованными и не связанными с политикой, если Москва согласится подписать договор на транзитные поставки на Украину сроком на десять лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!