«Северный поток-2» назвали причиной удушения Украины

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко предупредил Германию, что запуск «Северного потока-2» станет причиной экономического удушения Украины. Об этом он рассказал в беседе с Deutsche Welle.

Топ-менеджер предположил, что изменение направления поставок газа с запада на восток приведет к прекращению регулярного транзита в Европу. Кроме того, он подчеркнул, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» используются, чтобы «обойти Украину». Директора «Нафтогаза» не исключил, что у этих планов есть политические причины.

В интервью Витренко также рассказал, что Киев не будет перекрывать газовый вентиль при любом исходе переговоров с Москвой о транзите газа. Топ-менеджер призвал покупателей газа не переживать, если контракт на прокачку газа заключен не будет, а поставки фактически продолжатся. По его словам, поступивший на территорию Украины газ будет считаться бесхозным и отправится в подземные хранилища, где «будет ждать своего хозяина, терпеливо, когда хозяин придет с оформленными документами».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что стороны испытывают дефицит времени при обсуждении нового транзитного контракта. Он отметил, что Москва передала Киеву все предложения, однако о деталях переговоров говорить отказался.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. Это связано с тем, что в середине 2020 года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2» из России в Германию в обход Украины.

18 ноября «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год. В Киеве назвали это предложение неприемлемым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!