Запуск «Северного потока-2» перенесли

Российский газопровод «Северный поток-2» будет запущен в середине 2020 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак, которого цитирует ТАСС.

«В середине следующего года», — проинформировал Козак, не уточнив, в каком именно месяце это произойдет.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.

Американский сенатор Тед Круз указывал, что санкции США в отношении партнеров «Газпрома» по проекту могут задержать его запуск на неопределенный срок. С этой целью Вашингтон может принять специальный закон или воспользоваться уже действующими.

Изначально датой окончания работ по строительству газопровода назывался конец 2019 года. Однако разрешение от Дании на прокладку труб в ее экономической зоне было получено только в начале ноября, что поставило выполнение плана под угрозу.

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