США пригрозили «Северному потоку-2» задержкой

Американский сенатор Тед Круз рассказал, что санкции США против «Северного потока-2» могут задержать запуск газопровода. Его слова передает ТАСС.

По мнению Круза, санкции в отношении компаний-участников проекта могут более чем на год задержать ввод «Северного потока-2» в эксплуатацию. Он заявил, что у Соединенных Штатов есть два варианта действий, которые помешают вовремя закончить работы. В первом случае Конгресс США примет соответствующий законопроект, во втором — американская администрация использует действующий закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Сенатор назвал лучшим, а также наиболее вероятным расклад, при котором Соединенные Штаты остановят строение трубопровода.

Ранее в ноябре в Европе заявили об отказе от американского сжиженного газа. В бундестаге призвали Евросоюз зеркально ответить США, если они введут санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Польша, наряду с Украиной, странами Балтии и США, выступает против реализации проекта «Северный поток-2». Там уверены, что газопровод усилит зависимость Европы от России и навредит безопасности. В свою очередь США хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ). Санкциями компаниям-участникам «Северного потока-2» грозил президент США Дональд Трамп.

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