США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2»

Сенату США необходимо поскорее одобрить ранее предложенный законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал сенатор от американской Республиканской партии Тед Круз, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Он отметил, что после получения разрешения на строительство газопровода от Дании Россия сможет продолжать усиливать свою военную мощь, эксплуатировать европейских союзников США и угрожать энергетической безопасности Соединенных Штатов.

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Накануне Джон Салливан, выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост посла в России, высказал сомнение в том, что Вашингтону теперь удастся помешать проекту «Северный поток-2». При этом, по его словам, завершение строительства газопровода обеспечит Москве «огромный рычаг давления».

Дания 30 октября последней из европейских стран выдала разрешение на прокладку в своей экономической зоне морского участка газопровода «Северный поток-2». Заявку на прохождение участка Россия подала в 2017 году, однако ее согласование затянулось. В результате сроки строительства газопровода, сдача которого намечалась на декабрь 2019 года, оказались под угрозой срыва.

Оператор проекта намерен достроить его в срок, заявил журналистам накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер, пишет РИА Новости. По его словам, протяженность участка, который осталось достроить, — всего 147 километров. На то, чтобы завершить проект, понадобится только пять недель.

Однако, по мнению одного из европейских чиновников, курирующих энергетику, из-за затянувшего периода согласования маршрута газопровода в датской экономической зоне теперь проект совершенно точно не успеют завершить в срок. По его словам, строительство объекта можно будет начать только после того, как соглашение вступит в силу, а это может произойти в конце ноября.

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