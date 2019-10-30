Для «Северного потока-2» не осталось препятствий

Власти Дании выдали разрешение на прокладку в своей экономической зоне газопровода «Северный поток-2», сообщается в пресс-релизе на сайте Датского энергетического агентства.

Отмечается, что выданное разрешение полностью соответствует положениям международного Акта о континентальном шельфе от 1968 года, а также Конвенции ООН о Морском законе и обязательства Дании в рамках этих документов.

С 2017 года компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG подала три прошения о разрешении строительства на континентальном шельфе Дании с тремя разными маршрутами. В третий раз, в апреле 2019 года, была подана заявка с двумя альтернативными маршрутами. В результате рассмотрения агентство пришло к выводу, что более предпочтительным является маршрут через юго-восточную часть шельфа.

Отмечается, что одобренный маршрут отличается наименьшими воздействием на экологию и помехами для проходящих судов.

Дания оставалась последней страной, отказывавшейся выдавать разрешение на строительство газопровода. Из-за этого российские власти допускали перенос изначальных сроков запуска «Северного потока-2», однако официально об этом не сообщалось. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года.