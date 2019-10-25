Главный враг «Северного потока-2» помог его конкуренту

Власти Дании дали согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe, по которому пойдут поставки норвежского газа в Польшу. Об этом сообщил на своем сайте польский газотранспортный оператор Gaz-System. По его данным, это последнее одобрение, необходимое для реализации проекта.

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Разрешения на работы в Балтийском и Северном морях выданы самой Gaz-System и датскому национальному оператору по транспортировке газа и электричества Energinet. Прокладка трубопровода стартует в декабре.

Согласно подписанному в 2017 году меморандуму, поставки норвежского газа в Польшу начнутся в 2022 году. Стоимость проекта составляет 1,7 миллиарда евро. Как отмечают в Gaz-System, работы ведутся быстрее запланированного.

Газопровод Baltic Pipe проходит в том же районе, где запланирована прокладка «Северного потока-2». Маршруты магистралей пересекаются. Несмотря на это Дания до сих пор не выдала разрешения на строительство газопровода из России в Германию. Сейчас это последняя проблема, которая может не позволить запустить поставки в срок.

Если власти королевства так и не подпишут документы, то «Северный поток-2» пустят в обход его территориальных вод. Это затянет строительство магистрали на несколько месяцев и потребует дополнительных расходов.

Предполагалось, что газ по «Северному потоку-2» пойдет в конце декабря. Как отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, строительство в территориальных водах Дании заняло бы около пяти недель, поэтому шансы запустить газопровод еще есть.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Против его строительства газопровода выступают Украина, страны Балтии, Польша и США. По их мнению, «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. В России не исключают, что на позицию Дании влияют США.

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