«Газпром» нашел управу на главного противника «Северного потока-2»

Дания не сможет отменить строительство «Северного потока-2» — если она не выдаст разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах, то газопровод пустят по другому маршруту. Об этом на Российской энергетической неделе заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, передает ТАСС.

«Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы, и странно, что такая ситуация происходит», — отметил Зубков. Он подчеркнул, что промедление, очевидно, связано с геополитической ситуацией и позицией США.

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По его словам, «Северный поток-2» проходит по тому же маршруту, что и «Северный поток», разрешения на который были получены без проблем. Более того, Дания недавно согласовала заявку на прохождение почти в том же месте газопровода из Норвегии в Польшу, поэтому никаких объективных причин для рассмотрения заявки «Газпрома» в течение двух лет не существует.

На данный момент строительство «Северного потока-2» завершено на 83 процента. Трубоукладочное судно Solitaire почти подошло к территориальным водам Дании. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что строительство там займет около пяти недель, поэтому пока сохраняются шансы запустить газопровод в срок, то есть до 2020 года.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию через экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Эксперты не исключают, что позиция Дании может затянуть проект на восемь месяцев и сделать его дороже на 660 миллионов евро. Против строительства газопровода выступают Украина, страны Балтии, Польша и США. По их мнению, «Северный поток-2» усилит зависимость Европы от России. Вашингтон, в свою очередь, рассчитывает нарастить поставки своего сжиженного природного газа европейским потребителям.

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