В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии. Об этом сообщает Biznis Alert.

Вожняк считает, что если бы «Газпром» продолжал использовать Opal на полную мощность, это привело бы к «трагическим перебоям» в поставках газа на юго-востоке страны. Глава компании подчеркнул, что доступ к Opal важно было ограничить именно в этом году.

По словам Вожняка, из-за ограничений «Газпром» направит недостающие объемы топлива через территорию Украины, откуда они попадут в Польшу.

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50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование Opal вступило в силу утром 14 сентября. После этого транзит российского газа через Украину вырос.

Поводом для запрета стала победа Польши в иске на постановление Еврокомиссии от 2016 года, которое позволяло «Газпрому» почти полностью использовать Opal. Газопровод является сухопутным продолжением «Северного потока», поэтому на него не претендуют другие поставщики, но именно желание облегчить им доступ стало формальным поводом для удовлетворения иска Европейским судом. Тем не менее польская сторона не скрывала, что реальной целью обжалования постановления стало желание сохранить транзит российского газа через Украину.

В настоящее время «Газпром» имеет право прокачивать не более 12,8 миллиарда кубометров в год по Opal. До этого поставки могли достигать 23 миллиардов кубометров.

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