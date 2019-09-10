Россию заставили сохранить транзит газа через Украину

Европейский суд поддержал Польшу в иске по газопроводу Opal, сухопутной ветке «Северного потока», и отменил решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» полного доступа к его мощностям. Это решение не позволит российской компании отказаться от транзита через Украину с 2020 года. Об этом в своем Twitter заявило министерство энергетики Польши.

С 2013 года «Газпром» мог использовать только половину мощностей Opal, другую должны были заполнять независимые поставщики. Однако в октябре 2016-го компания добилась от ЕК разрешения на доступ к 90 процентам мощностей.

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Польша оспорила это решение. Варшава считает, что если дать «Газпрому» возможность полностью использовать Opal, то он увеличит прокачку по нему на 10,7 миллиарда кубометров в год. Благодаря этому российская компания пустит идущий сейчас через Украину газ по «Северному потоку» и не нарушит европейские контракты.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает в декабре 2019 года. Стороны пока не начали переговоры о проведении нового, трехсторонняя встреча с участием ЕС назначена на 19 сентября.

Газопровод Opal используется для доставки европейским потребителям газа, поступающего через «Северный поток». Третий энергопакет ЕС запрещает компаниям, добывающим газ, владеть магистральными газопроводами. Это сделано в целях развития конкуренции, но «Газпром» требовал вывести Opal из-под действия этого закона. В российской компании указывали, что магистраль является продолжением «Северного потока» и претендентов на ее использование нет.

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