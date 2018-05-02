Суд отклонил иск «Нафтогаза» по доступу «Газпрома» к газопроводу OPAL

Общий суд Евросоюза отклонил иск украинского «Нафтогаза» против Еврокомиссии с требованием отменить решение, по которому «Газпрому» предоставляется расширенный доступ к мощностям газопровода OPAL. Об этом в среду, 2 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение, опубликованное в базе документов ЕС.

Как отмечается в документе, ходатайство «Нафтогаза» об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода OPAL от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования было отклонено как «неприемлемое».

Украинская компания подала в Общий суд ЕС иск против Еврокомиссии в марте 2017 года. В нем «Нафтогаз» требовал отменить решение, позволявшее «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL и объемы прокачки газа по «Северному потоку». При этом компания настаивала, что данное решение было принято за пределами полномочий Еврокомиссии.

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В декабре 2016-го с аналогичным иском в Общий суд обратилась немецкая компания PGNiG Supply&Trading (PGNiG ST) и правительство Польши. Как настаивала Варшава, подобное решение ЕК приводит к концентрации на одном источнике поставок, что противоречит принципу диверсификации и грозит нарушениями или прекращением поставок газа. Позже «Нафтогаз» обратился в суд с ходатайством о привлечении к делу, которое инициировала PGNiG ST, в качестве третьей стороны.

28 октября 2016 года Еврокомиссия одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. До снятия ЕК этого ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL, а после получил возможность загружать газопровод практически в полном объеме.

Газопровод OPAL мощностью 36 миллиардов кубометров позволяет выйти на рынки Центральной и Восточной Европы в обход Украины. Его сооружение завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ и объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ по OPAL поступает в Германию до границы с Чехией.

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