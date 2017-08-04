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Страсти по OPAL

Можно ли снять с российского газа украинскую наценку

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

«Газпром» снизил объемы транзита газа в ЕС через территорию Украины. Это произошло вскоре после того, как высший земельный суд Дюссельдорфа снял запрет на использование замороженных мощностей газопровода OPAL, который фактически является продолжением морской части «Северного потока». В результате поставки топлива по этому маршруту с начала августа резко увеличились. Как будет развиваться ситуация — разбиралась «Лента.ру».

Северная война

28 июля высший земельный суд Дюссельдорфа снял обеспечительные меры по иску польской PGNIG на замороженные мощности газопровода OPAL. Истец не доказал, что обеспечительные меры действительно необходимы для предотвращения «серьезного и непоправимого ущерба до принятия решения по существу», подчеркивается в вердикте.

Этому предшествовали длительные судебные разбирательства. В октябре 2016-го Еврокомиссия (ЕК) одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета, принятого в ЕС в 2009 году. Документ обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам. Если их нет, то часть мощностей газотранспортной системы должна оставаться в резерве.

Против ЕК единым фронтом выступили Польша, Литва, Латвия и Украина. Они считают, что решение по OPAL в пользу «Газпрома» не способствует усилению конкуренции, создает угрозы безопасности поставок в восточноевропейские страны.

Однако суд Дюссельдорфа пришел к другим выводам и вынес решение, благодаря которому, «Газпром» получил доступ к 40 процентам мощностей OPAL. Как результат, загрузка газопровода увеличилась более чем на четверть — с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров газа в сутки.

Торг уместен

Строительство OPAL было завершено в 2011 году. Газопровод проходит по территории Германии, объединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Он находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Его мощность — 36 миллиардов кубометров газа в год.

Право пользоваться «размороженными» мощностями OPAL «Газпром» покупает на ежедневных аукционах. В торгах могут принять участие и другие поставщики голубого топлива, но желающих пока не нашлось.

По данным «Ведомостей», если «Газпром» выкупит мощности OPAL полностью, то суточные объемы прокачки газа могут возрасти еще на 33,3 миллиона кубометров газа. При таком раскладе объемы поставок топлива по украинскому маршруту еще более сократятся.

По итогам семи месяцев 2017 года транзит российского газа через Украину вырос почти на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг объема в 52,3 миллиарда кубометров. Это — максимальный показатель за последние шесть лет.

«Свободные мощности OPAL продает ежедневно через аукцион. Платформа, на основе которой он проводится, не раскрывает данные о стоимости использования мощностей. Тем не менее, вероятно, подобные поставки являются более выгодными, чем транзит через Украину, иначе компания не стала бы работать себе в убыток», — так прокомментировала «Ленте.ру» ситуацию замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Фланговый удар

«Газпром» постоянно декларирует желание отказаться от транзита через Украину, напомнил доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Иван Капитонов. Однако, пока не построены «Северный поток-2» и «Турецкий поток», OPAL — единственный вариант реализовать эту политику, убежден он.

«Уверенность, что компания будет использовать эту возможность по максимуму, объясняется не только декларативными намерениями компании, но и экономикой. А именно снижением затрат на транспортировку по северному маршруту при повышении его загруженности», — подчеркнул Капитонов.

Кроме того, транспортировать газ по «Северному потоку» выгоднее, чем через Украину, уверен эксперт. Он поделился с «Лентой.ру» своими расчетами: тариф на транспортировку 1 тысячи кубометров газа по «Северному потоку» составляет около 2,1 долларов за 1 тысячу кубометров на 100 километров, а по украинской территории либо 4,1 доллара — цена «Нафтагаза», которую компания пытается взыскать через суд, либо 2,7 доллара — контрактная цена, признаваемая «Газпромом».

«Таким образом, затраты при транспортировке по «Северному потоку» ниже затрат при использовании ГТС Украины», — резюмировал Капитонов.

Он призвал не забывать, что на границе Украины с ЕС берут начало другие трубопроводные маршруты, тарифы на которых также выше тарифов OPAL. При этом эксперт добавил, что решение по OPAL в пользу «Газпрома» пока носит промежуточный характер и нельзя исключить, что в дальнейшем загрузка транзитных маршрутов российского газа может вернуться в исходное положение.

Санкционный продукт

Кроме «Газпрома» претендовать на мощности OPAL сегодня особо некому, говорит Кокорева. Ни у одной страны, с чьей газотранспортной системой соединен этот газопровод, нет своего газа, который мог бы пойти на экспорт. Воспользоваться OPAL для поставок российского топлива могут и Польша, и Чехия, и Австрия, считает она.

«Давление со стороны США может быть политическим и экономическим. Политическое влияние Штатов очень большое, но если американцы допустили снятие ограничений на замороженные мощности OPAL, то вряд ли начнут агрессивную борьбу против этого решения, тем более что взамен им предложить нечего», — полагает Кокорева .

Однако украинский маршрут поставок топлива сохранит свою значимость, убеждена аналитик. В Австрию «Газпром» в год поставляет более 6 миллиардов кубометров газа, в Польшу — свыше 11 миллиардов кубометров, в Чехию — 4,54 миллиарда кубометров. Это суммарный объем за год, напомнила Кокорева.

«Отмена ограничений — это уже определенная победа, которая позволит нарастить поставки газа в ЕС, но проблем с транзитом она не решает», —заявила она. Поэтому отказаться от поставок через Украину полностью Россия не сможет, убеждена аналитик.

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