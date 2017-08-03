СМИ узнали о переброске транзита газа с Украины

«Газпром» снизил заявку на транзит российского газа через территорию Украины в Словакию и одновременно с этим увеличил его транзит через трубопровод OPAL, который принимает голубое топливо из «Северного потока» в Германии. Об этом в четверг, 3 августа, пишет газета «Ведомости».

Как отмечается, накануне после полугодового запрета «Газпром» вновь получил доступ к 40 процентам мощностей газопровода OPAL. Его загрузка увеличилась более чем на четверть – с 56 миллионов до 71,5 миллиона кубометров газа в сутки.

Разблокированные мощности «Газпром» покупает на ежедневных аукционах. Газета подсчитала, что если «Газпром» выкупит их полностью, через OPAL дополнительно можно будет дополнительно прокачивать 33,3 миллиона кубометров газа в сутки или более 12 миллиардов кубометров в год.

1 августа стало известно, что транзит российского газа через Украину по итогам января — июля 2017 года вырос почти на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг объема в 52,3 миллиарда кубометров — максимальный показатель за последние шесть лет.

Сооружение OPAL завершено в 2011 году. Газопровод расположен в ФРГ, находится в оперативном управлении компании OPAL NEL TRANSPORT GmbH (дочерней немецкой Wingas). Мощность OPAL — 36 миллиардов кубометров. Он объединяет российский «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, что дает возможность «Газпрому» поставлять голубое топливо европейским потребителям в обход Украины.

