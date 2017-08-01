Транзит российского газа через Украину вырос до максимума за шесть лет

По итогам января — июля 2017 года транзит российского газа через Украину вырос почти на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг объема в 52,3 миллиарда кубометров — максимальный показатель за последние шесть лет. Об этом во вторник, 1 августа, передает Rambler News Service со ссылкой на данные компании «Укртрансгаз».

Кроме того, импорт газа Украиной из Европы вырос в 2,4 раза, до 8,1 миллиарда кубов. Собственная добыча топлива увеличилась на 2,7 процента и превысила 12 миллиардов кубометров.

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В мае сообщалось, что Украина резко нарастила реверс газа из Словакии. За три недели было получено 663,1 миллиона кубометров сырья.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.