В Киеве понадеялись на прямые поставки газа из Норвегии к 2022 году

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины рассказали, что поступление газа из Норвегии станет возможным с 2022 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ведомства Максим Белявский.

«Прямой поток норвежского газа на Украину — отныне реальность. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб», — написал Белявский. К посту он прикрепил копию меморандума между Польшей и Данией о сотрудничестве по обеспечению прямых поставок газа из Норвегии.

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9 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о мерах, которые принимает Украина для блокировки российского газопровода «Северный поток-2». По его словам, строительство «несет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и других государств», с которыми Киев усиливает координацию в энергетической сфере.

За день до этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки российского газа в Украину были частью гибридной войны, а «перекрытием вентиля» страну хотели поставить на колени.

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года, переключившись на топливо из европейских стран, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» предложил Киеву более дешевое топливо, чем у европейских поставщиков.

В декабре 2016-го глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник отметил, что украинские власти даже после прекращения закупок из России не решили проблему финансирования поставок топлива. «Они декларируют независимость от российского газа, рассказывая о реверсе и забывая о происхождении этого реверса», — подчеркнул аналитик.