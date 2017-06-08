Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прекращением поставок российского газа Киев хотели поставить на колени. Об этом он сказал в ходе выступления на Трипольской теплоэлектростанции в четверг, 8 июня, передает телеканал «112 Украина».

«Поставки газа в Украину были частью гибридной войны, а перекрытием вентиля нас хотели поставить на колени», — заявил глава государства.

Киев перестал покупать российский газ в ноябре 2015 года. Украинские власти начали приобретать топливо в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву более дешевое топливо, чем у европейских поставщиков.

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В декабре 2016-го глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник отметил, что украинские власти даже после прекращения закупок из России не решили проблему финансирования поставок топлива. «Они декларируют независимость от российского газа, рассказывая о реверсе и забывая о происхождении этого реверса», — подчеркнул аналитик.

Власти в Киеве постоянно обвиняют Россию в агрессивных действиях, в том числе в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признать факт вооруженной агрессии РФ против Украины. В Москве отвергают эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.