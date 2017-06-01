Глава «Газпрома» предложил Киеву только попробовать начать отбор газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер прокомментировал возможное начало несанкционированного отбора газа в Украине. «Пусть попробуют», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ПМЭФ. Его слова в четверг, 1 июня, приводит РИА Новости.

Опасение с возможным началом Киевом несанкционированного отбора газа, который поставляется из России по территории Украины в Европу, возникло после того, как в мае Апелляционный суд Киева подтвердил наложенный на «Газпром» штраф в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей). Российскую компанию наказали за «злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины».

Материалы по теме Накрылось газом Зачем Украина выдвигает российской госкорпорации странные претензии

Во вторник, 31 мая, стало известно, что «Газпром» получил постановления украинского Минюста об открытии исполнительного производства почти на 395 миллиардов рублей (сумма увеличилась за счет пеней и сборов) и наложении ареста на принадлежащие компании акции «Газтранзита» («Газпрому» в компании принадлежит 40,2 процента акций).

В ответ в российской газовой монополии заявили, что исчерпали возможности оспаривания антимонопольного штрафа на территории Украины. Поэтому теперь прорабатывается возможность решить этот вопрос в международных инстанциях.