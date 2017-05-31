«Газпром» оспорит антимонопольный штраф Украины в международных судах

«Газпром» исчерпал возможности оспаривания антимонопольного штрафа на территории Украины. В настоящее время прорабатывается возможность решить этот вопрос в международных инстанциях, заявил представитель компании Сергей Кузнец. Об этом в среду, 31 мая, сообщает РИА Новости.

Кузнец подтвердил, что в настоящее время украинскими властями «формально проводится процедура принудительного взыскания суммы этого штрафа». Перспективы этих действий за пределами Украины он оценил как «весьма незначительные».

По его словам, у «Газпрома» на Украине никогда не было имущества, сопоставимого с размером штрафа. «Стоимость акций "Газтранзита", арестованных судебными приставами, существенно меньше», — пояснил Кузнец.

Ранее стало известно, что «Газпром» получил постановления украинского Минюста об открытии исполнительного производства почти на 395 миллиардов рублей и наложении ареста на принадлежащие компании акции «Газтранзита». По 40,2 процента акций этой компании принадлежат «Газпрому» и «Нафтогазу», 19,6 процента — турецкой Turusgas.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал расследование в отношении «Газпрома» в 2015 году. В начале 2016-го ведомство наложило штраф на компанию в размере 86 миллиардов гривен (около 180 миллиардов рублей) за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг по транзиту природного газа по территории Украины.

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В апреле прошлого года «Газпром» оспорил данное решение. Однако Хозяйственный суд Киева отказался рассматривать иск из-за ненадлежащего оформления заявления. В мае прошлого года апелляционный суд подтвердил законность штрафа. В июне российская компания подала кассацию в Высший хозяйственный суд Украины, который отказал в удовлетворении жалобы. В сентябре «Газпром» обратил в Верховный суд Украины с просьбой пересмотреть решения нижестоящих инстанций, однако иск не был принят к производству.

В свою очередь АМКУ подал иск о принудительном взыскании с «Газпрома» штрафа и пени примерно на 360 миллиардов рублей (к этой сумме потом еще прибавили исполнительный сбор на 35 миллиардов). В декабре 2016-го суд полностью удовлетворил эти требования; апелляционная и кассационная жалобы российской компании были отклонены.

