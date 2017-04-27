«Газпром» увеличил сумму требований к «Нафтогазу» на 5 миллиардов долларов

«Газпром» увеличил сумму претензий к «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитражном суде на 5,3 миллиарда долларов, сообщается в финансовой отчетности российской компании.

«Уточненная сумма требований ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» составила свыше 37 миллиардов долларов», — сообщается в документе. Поясняется, что она включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству «бери или плати» за 2012-2016 год, а также пени за просрочку оплаты газа.

В марте 2017 года главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко признал возможность банкротства компании в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольме. В этом случае предприятию придется расставаться с активами. Под распродажу не попадет только газотранспортная система Украины, поскольку она находится в государственной собственности, констатировал менеджер. Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивал общую сумму иска в арбитраж Стокгольма в 38 миллиардов долларов.

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Судебная тяжба между российской и украинской компаниями длится с июня 2014 года. Тогда «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с целью взыскания неоплаченной задолженности за природный газ и процентов на нее. Украинская сторона в свою очередь обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года.