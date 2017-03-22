«Нафтогаз» признал возможность банкротства

«Нафтогаз Украины» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. Об этом заявил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко, передает РИА Новости.
По его словам, в этом случае предприятию придется расставаться с активами. Под распродажу не попадет только газотранспортная система Украины, поскольку она находится в государственной собственности, отметил Витренко.
В январе «Газпром» в соответствии с контрактным условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу» счет на 5,3 миллиарда долларов за оплату топлива, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Украинская компания отказалась оплачивать этот счет до решения Стокгольмского арбитража, которое, как ожидается, будет вынесено до конца апреля.
В случае проигрыша «Нафтогаз» в общей сложности будет должен выплатить «Газпрому» 38 миллиардов долларов. Эта сумма сформировалась с учетом требований оплаты невыбранных ранее объемов газа по условию «бери или плати».
Судебная тяжба между российской и украинской компаниями длится с июня 2014 года. Тогда «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с целью взыскания неоплаченной задолженности за природный газ и процентов на нее. Украинская сторона в свою очередь обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года.