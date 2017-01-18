«Нафтогаз» отказался оплачивать счет «Газпрома» до решения суда

«Нафтогаз Украины» подтвердил получение от «Газпрома» счета на 5,3 миллиарда долларов за газ в соответствии с условием «бери или плати», но заявил, что не будет его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража. Об этом в пресс-службе компании сообщили «Интерфаксу».

В украинской компании отметили, что в 2016 году «Нафтогаз» неоднократно заявлял о своей готовности приобрести природный газ у «Газпрома» на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

«Газпром» от подписания таких дополнений в 2016 году отказался, не аргументируя свой отказ, что, как считают в «Нафтогазе», дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований.

Днем ранее, 17 января, «Газпром» в соответствии с условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу Украины» счет на 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.

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В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до 37 миллиардов.

Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту от 2009 года, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В первом квартале 2016 года не применялось условие «бери или плати» для «Нафтогаза Украины».

16 июня 2014 года «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за нее. В тот же день украинская сторона обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года, в размере не менее шести миллиардов долларов. Также украинская компания требовала отменить положение контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами страны.