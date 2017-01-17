«Газпром» потребовал от Украины пять миллиардов долларов за невыбранный газ

«Газпром» в соответствии с условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу Украины» счет на 5,319 миллиарда долларов на оплату газа, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на информацию от российской компании.

Украинская сторона обязана оплатить его в течение 10 дней.

В случае приобщения этой суммы к ранее заявленным в Стокгольмский арбитраж требованиям, сумма требований по иску об исполнении контракта на поставку вырастет до 37 миллиардов, что составляет больше половины капитализации «Газпрома» (61 миллиард долларов), сообщает «Интерфакс».

«"Бери-или-плати" — это не просто условие, записанное в контракте. Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа. Он гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю», — отметил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он подчеркнул, что «все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 миллионов кубометров, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому, — безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену».

В середине декабря 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома» украинская сторона будет вынуждена выплатить 38 миллиардов долларов. Он уточнил, что речь идет о проигрыше по первому иску, по контракту о поставках газа — если «Газпрому» удастся доказать, что по положению «бери или плати» «Нафтогаз» должен компенсировать эту сумму. При этом Коболев подчеркнул, что такая сумма будет для «Нафтогаза» неподъемной.

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Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту от 2009 года, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество (МГК) газа. В первом квартале 2016 года не применялось условие «бери или плати» для «Нафтогаза Украины».

16 июня 2014 года «Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с «Нафтогаза» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за нее. В тот же день украинская сторона обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года, в размере не менее 6 миллиардов долларов. Также украинская компания требовала отменить положение контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами страны.