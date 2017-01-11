В «Газпроме» рассказали о высоких объемах отбора газа Украиной из ПХГ

Отбор газа Украиной из подземных хранилищ (ПХГ) превысил 80 миллионов кубометров в сутки. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, передает в среду, 11 января, РИА Новости.

«Украина вышла на очень высокие — более 80 миллионов кубометров в сутки — объемы отбора газа из подземных хранилищ, которые к этой зиме были заполнены на рекордно низком уровне», — сказал Миллер.

Днем ранее, 10 января, в «Укртрансгазе» сообщили, что Украина почти вдвое увеличила отбор газа из подземных хранилищ из-за резкого похолодания. По данным компании на 8 января, объем газа в подземных хранилищах уменьшился до 11,459 миллиарда кубометров. В течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 миллиона кубометров газа.

По подсчетам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отбор газа не должен превышать 50 миллионов кубометров в сутки. Тогда к концу сезона в хранилищах должно остаться восемь миллиардов кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.

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В конце 2016 года в «Нафтогазе» заявляли, что объемы газа, доступные Украине, достаточны для прохождения отопительного сезона. Тогда же глава «Газпрома» заявлял, что у Украины есть проблемы с наличием газа в подземных газовых хранилищах. Он подчеркивал, в частности, что «Нафтогаз» к отопительному сезону закачал газа меньше, чем за всю свою историю, и начал отбор газа раньше, чем обычно.

Сейчас украинские подземные хранилища заполнены на 37 процентов.

Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.