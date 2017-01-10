Названы последствия холодов для экономики Украины

Отказ Украины от покупки российского газа в зимний период ведет сразу к нескольким негативным последствиям для экономики страны. Об этом во вторник, 10 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Он напомнил, что Украина сейчас покупает газ в Европе и переплачивает 15-20 долларов за тысячу кубометров. «В результате происходит деградация промышленности. На самом деле, по всевозможным реверсным схемам покупается то же самое газпромовское топливо. Однако это не афишируется», — утверждает эксперт.

Кроме того, Киев может решиться на несанкционированный забор газа из трубопровода, допускает Пасечник. «Но в этом случае "Газпром" может принять жесткие меры. Вплоть до отключения газа», — считает он.

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С учетом увеличения мощности «Северного потока» и разморозки проекта «Турецкий поток» роль Украины как транзитера российского топлива на Запад уменьшится, предсказывает аналитик. «Без российского газа эта система (газотранспортная система Украины — прим. «Ленты.ру») просто не нужна», — констатировал Александр Пасечник.

Из-за морозов Украина почти вдвое нарастила использование газа из подземных хранилищ (ПХГ). При норме в 50 миллионов кубометров в сутки 8 января было забрано 86,34 миллиона.

На данный момент украинские ПХГ заполнены на 37 процентов.

Украина перестала закупать в России газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики.