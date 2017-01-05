На Украине признали риск прекращения транзита российского газа

Украине будет тяжело добиться сохранения транзита российского газа без привлечения к управлению своей газотранспортной системой (ГТС) европейской компании. Такое мнение высказал в эфире «5 канала» глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«По моему глубокому убеждению, без привлечения европейской компании в украинский транзит сохранить его по территории Украины будет очень тяжело, поскольку с другой стороны есть очень мощный оппонент, который фактически делает европейцам очень интересное предложение, говоря: давайте мы за свои деньги построим вам еще одну трубу», — приводит слова Коболева «Интерфакс».

В случае реализации «Газпромом» проектов Турецкий поток и «Северный поток-2» Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину, признал глава «Нафтогаза». В то же время он выразил уверенность, что в таком случае европейцам придется платить за российский газ больше. «Этот газ [поставляемый в обход Украины] из дешевого превратится в дорогой. За все надо когда-то платить, но не все это понимают, к сожалению», — добавил он.

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Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему расширение «Северного потока» (строительство третьей и четвертой ниток), было подписано в начале сентября прошлого года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. В состав нового консорциума вошли «Газпром», E.ON, Shell, BASF/Wintershall, OMV и Engie. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

Против строительства «Северного потока-2» выступают прибалтийские государства, Польша и Украина. Проект критикуют в США.

Россия и Турция подписали межправсоглашение по реализации проекта «Турецкий поток» 10 октября. Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны.