Транзит российского газа через Украину упал на 19 процентов

Транзит российского газа через Украину с 22 декабря сократился на 19 процентов из-за увеличения поставок по «Северному потоку» в газопровод OPAL. Об этом заявляют в «Нафтогазе Украины», сообщает РИА Новости. Украинская компания ссылается на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

«Почти все дополнительные объемы прошли через газопровод OPAL. При этом объем транзита по Украине за это время значительно сократился, а ежедневный общий объем поставок газа в Европу двумя маршрутами фактически не менялся», — говорится в сообщении.

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Поставки через «Северный поток» в OPAL возросли с 57,1 миллиона кубометров до 80,5 миллиона кубометров в сутки (на 41 процент), объем транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшился со 148,9 миллиона кубометров до 120,8 миллиона кубометров в сутки.

Из-за ограничений европейских регуляторов труба газопровода OPAL была загружена не полностью. Однако в конце октября Еврокомиссия одобрила расширение доступа «Газпрома» к газопроводу. Исключительное право российского холдинга на использование 50 процентов транзитных мощностей OPAL (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе.

27 декабря глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк заявил, что Польше удалось заблокировать решение Еврокомиссии о расширении доступа «Газпрома» к OPAL. Как утверждают в PGNiG, Европейский суд «положительно рассмотрел» иск польской энергетической компании, которая в начале месяца через свою германскую «дочку» PST оспорила решение Еврокомиссии, исключившей 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета.