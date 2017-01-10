Мороз заставил Украину удвоить использование газа из подземных хранилищ

Украина почти вдвое увеличила отбор газа из подземных хранилищ из-за резкого похолодания, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Укртрансгаза».
По данным компании на 8 января, объем газа в подземных хранилищах уменьшился до 11,459 миллиарда кубометров. В течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 миллиона кубометров газа.
При этом, по подсчетам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, отбор газа не должен превышать 50 миллионов кубометров в сутки. Тогда к концу сезона в хранилищах должно остаться восемь миллиардов кубометров, которые необходимы для обеспечения работы газотранспортной системы.
Между тем, по данным «Укртрансгаза», уже 4 января Украина превысила заявленный Коболевым объем, использовав 60,7 миллиона кубометров топлива.
Сейчас украинские подземные хранилища заполнены на 37 процентов.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в западных, северных и центральных областях страны температура понизится до 20-26 градусов мороза, а в конце месяца не исключены морозы до 30 градусов.