Украине предрекли превращение в логистическое захолустье

Украина может лишиться части транзита газа по своей территории и превратиться в логистическое захолустье. Об этом в четверг, 5 января, заявил лидер оппозиционного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук на сайте движения.

«Если Казахстан, Россия и Белоруссия развивают инфраструктуру и получают преимущества от единого таможенного пространства, то Украина в основном развлекает общественность авантюрами вроде попыток наладить сообщение по маршруту Великого шелкового пути в обход РФ», — отметил Медведчук. По его словам, в ближайшее время Киев может лишиться значительной доли транзита газа по территории страны. «И тогда станет очевидно, что "реформаторы" сделали нашу страну никому не интересным логистическим захолустьем», — заключил оппозиционный лидер.

В четверг глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в телеинтервью, что Украине будет тяжело добиться сохранения транзита российского газа без привлечения к управлению своей газотранспортной системой европейской компании. Он признал, что в случае реализации «Газпромом» проектов «Турецкий поток» и «Северный поток-2» Россия сможет отказаться от транзита газа через Украину.

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10 октября Россия и Турция подписали межправсоглашение по реализации проекта «Турецкий поток». Документ предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая по дну Черного моря. По одной нитке газ будет поставляться на турецкий рынок, по второй — транзитом через Турцию в европейские страны.

Соглашение акционеров по проекту «Северный поток-2», подразумевающему расширение «Северного потока» (строительство третьей и четвертой ниток), было подписано в начале сентября прошлого года. Две новые нитки общей годовой мощностью 55 миллиардов кубометров, как и уже действующие, пройдут от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии. Ввод трубопровода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.