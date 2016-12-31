«Нафтогаз» получит кредит в 500 миллионов долларов на закупку газа

«Нафтогаз Украины» подписал с банком Citi и Deutsche Bank соглашение о предоставлении кредита в 500 миллионов долларов на закупку газа. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщается на сайте государственной компании.

В пресс-релизе отмечается, что данная кредитная линия обеспечивается гарантией Всемирного банка (ВБ). Программа будет действовать в течение четырех лет: «два года на закупку газа и два года на погашение кредита».

«Гарантия Всемирного банка и кредитная линия является экономически выгодным по сравнению с другими кредитными соглашениями "Нафтогаза". По условиям финансирования по этой кредитной линии, "Нафтогаз" и в дальнейшем будет покупать газ по действующим контрактам, изменив форму оплаты по подписке на оплату после поставки», — говорится в сообщении.

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В конце октября 2015 года «Нафтогаз» и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 300 миллионов долларов на закупку Киевом газа. В период с 2014 по 2015 год банк вложил в проекты в этой стране около 2,2 миллиарда евро. Тем не менее в мае 2016-го ЕБРР решил урезать финансирование Украины из-за политического тупика.

Еще одним крупным источником финансирования Украины является Международный валютный фонд (МВФ). 27 декабря сообщалось, что МВФ перечислил Киеву второй транш финансовой помощи от Европейского союза в размере 55,125 миллиона евро. В Минфине республики указали, что эти средства — «безвозмездные и безвозвратные ресурсы». В сентябре МВФ принял решение о выделении Украине транша в один миллиард долларов в рамках четырехлетней программы помощи.