Гройсман пообещал дать украинцам собственный газ к 2020 году

До 2020 года Украина должна перейти на собственную добычу газа. Об этом в среду, 28 декабря, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман, передает «Интерфакс».

«Мы ставим задачу до 2020 года перейти на максимально собственную добычу газа и на свой газ, и это будет положительно влиять на развитие национальной экономики, на курс национальной валюты», — приводит агентство его слова.

Он также призвал потреблять меньше энергоресурсов, а также повысить объемы инвестиций в энергетику и поднять качество услуг в данной сфере.

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23 декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сказал, что в 2021 году Украина станет экспортером газа.

За две недели до этого на переговорах в Брюсселе Москва и Киев разошлись в оценках трехсторонних переговоров Россия — Украина — ЕС по газу. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что встреча прошла конструктивно, а стороны детально обсудили поставки топлива в зимний период. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в свою очередь заявил, что договоренности достичь не удалось, и указал на необходимость подписания дополнительного соглашения.

Украина перестала закупать в России газ с конца ноября 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. В то же время он указал, что рынок волатилен, и существуют тенденции к снижению цены на рынках Европы.

