Украина вознамерилась стать поставщиком газа в 2021 году

Министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик считает, что в 2021 году Украина станет экспортером газа. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, РИА Новости.

«Украина активно работает над уменьшением зависимости от импорта газа. В 2020 году за счет дополнительной добычи газа Украина не будет зависеть от импорта, а начиная с 2021 года станет его экспортером», — заявил он.

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9 декабря на переговорах в Брюсселе Москва и Киев разошлись в оценках трехсторонних переговоров Россия — Украина — ЕС по газу. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что встреча прошла конструктивно, а стороны детально обсудили поставки топлива в зимний период. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в свою очередь заявил, что договоренности достичь не удалось, и указал на необходимость подписания дополнительного соглашения.

Украина перестала закупать в России газ с конца ноября 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. В июле Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. В то же время он указал, что рынок волатилен, и существуют тенденции к снижению цены на рынках Европы.

3 ноября Коболев заявил, что страна намерена увеличить добычу газа на 35 процентов — с 20 до 27 миллиардов кубометров в год, чтобы стать самодостаточной.