Украина из-за морозов резко увеличила отбор газа

Украина из-за похолодания 5 января увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64 процента до 100 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Укртрансгаз». 4 января потреблялось около 60 миллионов кубометров.

«Объемы отбора газа из хранилищ увеличены. Прогнозируемый суточный режим 100 миллионов кубометров — 83 процента от текущих мощностей ПХГ, чего достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей», — сказал пресс-секретарь компании Максим Билявский.

31 декабря стало известно, что «Нафтогаз Украины» подписал с банком Citi и Deutsche Bank соглашение о предоставлении кредита в 500 миллионов долларов на закупку газа. Еще 300 миллионов долларов договорился предоставить «Нафтогазу» Европейский банк реконструкции и развития в октябре.