Украину оставили без шансов на погашение долга перед «Газпромом»

У Киева нет денег, которые от него пытается получить «Газпром» за нарушение прописанного в контракте на поставки газа условия «бери или плати». Об этом в среду, 18 января, в беседе с «Лентой.ру» заявил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный.
«Надеюсь, что в этом году будет логическое завершение данной истории в рамках Стокгольмского суда. Претензии сторон абсолютно логичны — из-за идущего сейчас процесса стороны обязаны подавать взаимные требования на неисполнение контракта. Я уверен, что Украина вскоре подаст встречный иск на минимальные объемы прокачки газа по территории страны», — прокомментировал парламентарий.
При этом он отметил, что после вынесения судебного решения начнется новый раунд переговоров «уже с подкрепленными судом аргументами». «Украина выплатить суммы, которые ей вменили, не сможет», — добавил он.
17 января «Газпром» в соответствии с контрактным условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу» счет на 5,3 миллиарда долларов за оплату топлива, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Украинская компания должна перечислить средства в течение 10 дней.
«Нафтогаз» отказывается платить до решения суда, сообщает Rambler News Service со ссылкой на представителя предприятия.
В середине декабря 2016 года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в случае проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску «Газпрома» украинская сторона будет вынуждена выплатить 38 миллиардов долларов.
«Газпром» обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с целью взыскания с «Нафтогаза» неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за нее 16 июня 2014 года. В тот же день украинская сторона обратилась в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года.
Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту от 2009 года, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа.