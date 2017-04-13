«Нафтогаз» сообщил о закупке дешевого газа из Европы вместо российского

НАК «Нафтогаз Украины» закупил у европейских поставщиков газ с поставкой в мае на 25-30 долларов за тысячу кубометров дешевле, чем по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

«Завершили покупать плановые объемы импортного газа на май. Из Европы. У "Газпрома" не покупаем уже больше 500 дней, напоминаю. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с "Газпромом" во втором квартале 2017 года, — написал Витренко. — То есть только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 миллион долларов. Как видим, газ из Европы дешевле, чем из России».

Он также подчеркнул, что условия покупки у «Газпрома» для Киева все равно являются неприемлемыми. «Например, потому, что наши платежи могут быть зачтены в счет "обязательств бери-или-плати", а это бездонная бочка и газ мы не получим», — пояснил Витренко.

Энергоноситель, по его словам, был приобретен у европейских компаний на кредитные средства международных банков под гарантию Мирового банка. Ставка по кредиту составляет три процента. «То есть на процентах мы тоже экономим», — добавил директор НАК.

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В конце марта Витренко заявил, что «Нафтогаз Украины» станет банкротом, если проиграет «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже. В январе «Газпром» в соответствии с контрактным условием «бери или плати» выставил «Нафтогазу» счет на 5,3 миллиарда долларов за оплату топлива, невыбранного в период со второго по четвертый квартал 2016 года. Украинская компания отказалась оплачивать этот счет до решения Стокгольмского арбитража, которое, как ожидается, будет вынесено до конца апреля. В случае проигрыша «Нафтогаз» в общей сложности будет должен выплатить «Газпрому» 38 миллиардов долларов. Эта сумма сформировалась с учетом требований оплаты невыбранных ранее объемов газа по условию «бери или плати».

Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев признал, что «Газпром» предложил Киеву топливо по более привлекательной цене, нежели европейские поставщики. По его словам, Украина покупала у России газ по цене 172-175 долларов за тысячу кубометров.